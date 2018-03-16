В Житомире завтра почтят память Вячеслава Чорновила

Участие в памятных торжествах примут известные политики, общественность, житомиряне.

17 марта в Житомире почтят память Вячеслава Чорновила. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной госадминистрации.

«По случаю почтения памяти Вячеслава Чорновила во Дворце культуры Житомира в субботу, 17 марта, состоятся мероприятия», - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что участие в торжествах примут известные политики, общественность, житомиряне.

Вячеслав Чорновил - украинский политик, публицист, литературный критик, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический заключенный СССР. Проводник украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х - 90-х годов; Герой Украины (посмертно). Лауреат Международной журналистской премии им. Николаса Томалина (1975). Инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете 16 июля 1990 и Акта провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года. В 1990 - 1992 годах - председатель Львовской областной рады.