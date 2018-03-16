В Житомире завтра почтят память Вячеслава Чорновила

18:33, 16 марта 2018
Общество
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Вячеслав Чорновил / УНИАН

«По случаю почтения памяти Вячеслава Чорновила во Дворце культуры Житомира в субботу, 17 марта, состоятся мероприятия», - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что участие в торжествах примут известные политики, общественность, житомиряне.

Вячеслав Чорновил - украинский политик, публицист, литературный критик, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический заключенный СССР. Проводник украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х - 90-х годов; Герой Украины (посмертно). Лауреат Международной журналистской премии им. Николаса Томалина (1975). Инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете 16 июля 1990 и Акта провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года. В 1990 - 1992 годах - председатель Львовской областной рады.

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Теги: #Житомир