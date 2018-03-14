Суд оккупантов в Крыму оставил под стражей фигурантов "дела Веджие Кашка"

21:55, 14 марта 2018
Общество
84 0
qtmm.org

Читайте такжеВ Крыму вывешивают крымскотатарские национальные флаги с черной траурной лентой - Чубаров

Об этом сообщает общественная организация «Крымская солидарность» в Facebook.

«Суд продлил арест до 15 мая 2018 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня состоялось судебное заседание по продлению сроков содержания под стражей крымскотатарским активистам, арестованным по делу «Веджие Кашка» - Кязиму Аметову, Бекиру Дегерменджи, Руслану Трубачу и Асану Чапуху.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года во временно оккупированном Крыму после обысков были задержаны несколько крымских татар. Всех их обвиняют в якобы вымогательстве у гражданина Турции. Задержанные были арестованы на два месяца.

После задержаний крымских татар в центре Симферополя, произведенных российскими силовиками, на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #суд#умерла Веджие Кашка