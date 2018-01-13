Оккупанты в Крыму на 2 месяца продлили арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя оставил под стражей еще на два месяца фигурантов «дела Веджие Кашка», защитники данное решение намерены обжаловать в вышестоящих инстанциях.

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Киевском районном суде г. Симферополя прошло судебное заседание о продлении меры пресечения для четверых фигурантов «дела Веджие Кашка». Заседание проходило в закрытом режиме. Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач оставлены под стражей еще на два месяца», - говорится в сообщение со ссылкой на активиста Мусафира Замана.

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Также отмечается, что информацию об этом подтвердили и адвокаты активистов.

«Заседание проходило в закрытом режиме под видом того, что следователи беспокоятся за безопасность слушателей. Адвокаты заявили, что решение о закрытии судебного заседания намерены обжаловать отдельно», - отметили правозащитники.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года во временно оккупированном Крыму после обысков были задержаны несколько крымских татар, среди которых Дегерменджи. Всех их обвиняют в якобы вымогательстве у гражданина Турции. Задержанные арестованы на два месяца.

После задержаний крымских татар в центре Симферополя, произведенных российскими силовиками, на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.