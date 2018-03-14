Кабмин сделал шаг к введению безвиза с Катаром

В прошлом месяце в МИД заявили, что тщательно работают над введением безвизового режима с государствами Персидского залива.

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.

Читайте такжеВъезд в Украину за $65: в МИД назвали стоимость однократной электронной визы для иностранцев

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято во время заседания правительства.

Решение принято без обсуждения.

В прошлом месяце в МИД заявили, что тщательно работают над введением безвизового режима со странами так называемого шенгенского "белого списка" – то есть теми, которые имеют право безвизового въезда в ЕС.

"По "белому шенгенскому списку" мы работаем практически со всеми странами, и могу заверить, результаты будут. В частности, мы ведем переговоры с государствами Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия", - сказал тогда директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.