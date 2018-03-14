Сегодня в Украине отмечают День добровольца

В этом году праздник отмечают во второй раз.

Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.

Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об установлении в Украине Дня украинского добровольца. В этом году праздник отмечают во второй раз.

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На свои странице в Facebook поздравил с праздником президент Петр Порошенко.

"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызывались защищать государство от российского агрессора, не имея никакого отношения к армии. Спасибо всем воинам-добровольцам, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции, или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто избрал почетное дело – служить своей Родине", - написал Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил "каждого воина за его подвиг!".