На Луганщине украинцам выдают "документы" с "пропиской" в Ростовской области
11:01, 02 ноября 2014Общество
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Боевики уже начали считать города Луганщины Ростовской областью Российской Федерации.
REUTERS
В одном из шахтерских городов на юге Луганской области боевики "ЛНР" начали выдавать местным жителям свидетельства о браке или рождении собственного производства, пишет ТСН.
Как сообщили очевидцы, на бумажках месту рождения или бракосочетания указывается не Луганская область, а Ростовская России.
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