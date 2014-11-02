На Луганщине украинцам выдают "документы" с "пропиской" в Ростовской области

В одном из шахтерских городов на юге Луганской области боевики "ЛНР" начали выдавать местным жителям свидетельства о браке или рождении собственного производства, пишет ТСН.

Как сообщили очевидцы, на бумажках месту рождения или бракосочетания указывается не Луганская область, а Ростовская России.

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