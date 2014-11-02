Псевдоизбирателям в Донецке предлагают приобрести овощи по "акционной" цене

Об этом в Twitter написал журналист Кристофер Миллер.

"Зайди, проголосуй и получи мешок овощей всего за 1 гривну", - написал он.

У "избиркомов" боевики выставили мешки с луком, свеклой, картофелем и другими овощами. Цена товара - одна гривна.

Come down and vote and then get a bag of veggies for just 1 hryvnia! #Donetskpic.twitter.com/kuLeN6kWJ3 - Christopher Miller (@ChristopherJM) 2 ноября 2014

Кроме того, прямо на месте голосования на некоторых "участках" оборудованы буфеты.

Scene at #Donetsk school No. 123: voting, music, food, gunmen. Natalia Shapoval, official, very pleased with turnout. pic.twitter.com/VSfMki1PUH - Christopher Miller (@ChristopherJM) 2 ноября 2014

О массовой торговле овощами по цене 1 грн. за 1 кг сообщают на своих страницах в Фейсбук местные жители, ставшие очевидцами происходящего. Они в подтверждение своих слов выкладывают фотографии.

В сообщениях говорится, что возле организованных террористами «избирательных участков» развернута большая торговля картофелем, капустой, луком, свеклой, морковкой. Все овощи продаются по одной цене – 1 грн за 1 кг, поэтому возле «избиркомов» выстроились большие очереди в основном из пенсионеров, желающих купить овощи по дешевой цене, так как, например, 1 кг картофеля на центральном рынке Донецка стоит сегодня 10 грн.

Как сообщал УНИАН, в СБУ предупредили, что на псевдовыборах боевиков готовят провокации.