Не понимает "козьего языка": история с водителем автобуса на Донбассе получила продолжение (видео)

08:49, 13 марта 2018
Общество
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Водитель извинился за свои слова / фото 0629.com.ua

Она говорила на украинском языке, на что водитель резко отреагировал, передает сайт 0629.com.ua.

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"Вы мне скажите на русском, а не на украинском "козьем" языке", - заявил мужчина. В этот момент в автобусе ехал сотрудник СБУ, который стал свидетелем данного диалога. Он же пригласил водителя на беседу.

"Я допустил огромную ошибку, в чем извиняюсь перед бабушкой и перед всем народом Украины, - говорит Александр. - Больше этого не повторится. После беседы сотрудников СБУ со мной я пришел к выводу, что Украину нужно защищать и всячески это все пресекать. Свою ошибку я полностью признаю и еще раз извиняюсь".

Как сообщал УНИАН, сотрудник СБУ на горячем поймал водителя-"сепаратиста" на Донетчине.

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Теги: #водитель автобуса#украинский язык#о козьем языке