Не понимает "козьего языка": водителя автобуса на Донбассе вызвали в СБУ (фото)

09:07, 09 марта 2018
Общество
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Водитель "нарвался" на сотрудника СБУ / фото facebook.com/Alex Afonin

Читайте такжеМужчина с собакой два дня не мог выехать со Львова из-за отказа водителей маршруток везти животноеОб этом на своей странице в Facebook написал пользователь Алексей Афонин. "Как он заявил: в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык – русский", он не понимает "козьего языка", – говорится в сообщении.

И оказалось, что в этом автобусе ехал сотрудник СБУ, который и "пригласил" его в понедельник в ведомство, переписав его данные и взяв номер телефона.

Ранее в Черновцах участника боевых действий высадили из маршрутки еще и нахамили при этом.

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Теги: #водитель автобуса#водитель-сепаратист