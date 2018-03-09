Не понимает "козьего языка": водителя автобуса на Донбассе вызвали в СБУ (фото)

Сотрудник СБУ на горячем поймал водителя-"сепаратиста" на Донетчине.

На Донетчине водитель автобуса "Мариуполь – Святогорск" назвал украинский язык "козьим".

Читайте такжеМужчина с собакой два дня не мог выехать со Львова из-за отказа водителей маршруток везти животноеОб этом на своей странице в Facebook написал пользователь Алексей Афонин. "Как он заявил: в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык – русский", он не понимает "козьего языка", – говорится в сообщении.

И оказалось, что в этом автобусе ехал сотрудник СБУ, который и "пригласил" его в понедельник в ведомство, переписав его данные и взяв номер телефона.

Ранее в Черновцах участника боевых действий высадили из маршрутки еще и нахамили при этом.