В Укрнафте подсчитали потери бюджета из-за закрытия скважин

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» заявляет, что в случае прекращения добычи нефти и газа на убыточных месторождениях компании, потери бюджета составят 2,014 млрд. грн. в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам ОАО «Укрнафта» Владимир ПУСТОВАРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в частности, в случае остановки 140 газовых скважин, потеря добычи составит 950 млн. куб. м в год, падение поступлений в бюджет составит 326 млн. грн., в т.ч. 122 млн. грн. - рентные платежи, 204 млн. грн. - НДС; при приостановке добычи нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми и истощенными запасами (Западный нефтепромышленный регион - Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области) потеря добычи составит 700 тыс. тонн в год, а падение поступлений в бюджет составит 1,688 млрд. грн. в т.ч. 1,244 млрд. грн. - рента и 443 млн. грн. - НДС.

При этом он добавил, что общие потери бюджета составят 2,014 млрд. грн. в год.

Также В.ПУСТОВАРОВ отметил, что с 2003 года объем рентных платежей увеличился в 15 раз - с 273 млн. грн. до 3,828 млрд. грн. «На таком коротком промежутке времени ни одна компания безболезненно не восприняла бы такой большой рост», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, правление «Укрнафты» приняло решение относительно начала с 3 марта 2008 года процедуры остановки с целью консервирования на протяжении двух недель 140 газовых скважин из-за низких цен на природный газ, установленных для компании НКРЭ. Общая годовая добыча из 140 газовых скважин, которые компания планирует поставить на консервацию, составляет около 950 млн. куб. м природного газа и 40 тыс. тонн газового конденсата.

Напомним, 28 февраля НКРЭ решила снизить стоимость газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта» на 26,9% - с 272,6 до 199,2 грн. за тыс. куб. м (без НДС). В данном решении комиссия руководствовалась якобы не предоставлением компанией детальных обоснований структуры цены газа.

31 января НКРЭ установила с 1 февраля для «Укрнафты» цену продажи природного газа собственной добычи на уровне 272,6 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

В тоже время, «Укрнафта» обжаловала в Окружном административном суде Киева постановление НКРЭ от 31 января об установлении цены газа собственной добычи для компании. Суд в качестве меры обеспечения иска приостановил действие постановления в части, которой устанавливается цена газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта», до рассмотрения дела по сути, которое назначено на 18 марта.

«Укрнафта» обратилась к премьер-министру с просьбой обязать НКРЭ установить для компании экономически обоснованную цену на газ собственной добычи.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».