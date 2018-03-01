Суд над Зайцевой и Дроновым: пострадавшие в жутком ДТП в Харькове дают показания (фото)

Пострадавшая Анна Комар заявила, что не брала деньги у семьи Зайцевой.

В четверг, 1 марта, в Киевском районном суде Харькова началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской.

Первой суд допросил по видеосвязи Анну Комар, который в этот момент находилась в районном суде Кременчуга, передает NewsRoom.

Адвокат Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что мама обвиняемой сначала положила 50 тысяч гривень на счет больницы, а после отправила эти деньги на личную карту Комар.

В ответ девушка заявила, что не брала никаких денег. После окончания допроса Анна попросила впредь не устраивать сеансы видеосвязи, потому что это дается ей тяжело как физически, так и морально.

Читайте такжеОторвало сердце: появились шокирующие подробности смерти жертв жуткого ДТП в ХарьковеА вот киевлянка Оксана Нестеренко сказала, что взяла деньги Зайцевых, потому как не знала, от кого они. Кроме того, пострадавшая заверила, что семья обвиняемой не помогала ей в процессе лечения. Девушка рассказала, что в тот день зашла в кафе выпить чая перед поездом, а когда выходила - попала под машину. Придя в себя, Нестеренко не могла понять, что делает в Харькове, потому как была уверена, что уехала в Киев.

Пострадавшая Жанна Власенко, которая в момент аварии была беременна, также рассказала, что после столкновения не могла понять, в какой стране находится (20 октября она должна была улететь за границу). По словам девушки, она тоже взяла деньги у семьи обвиняемой.

"Сначала отказывалась от помощи, но потом поменялись обстоятельства, ни один врач не может мне сказать, что все будет хорошо, поэтому мы взяли деньги", - рассказала Оксана.

По словам девушки, долгое время она не могла выходить на улицу - у нее сразу начиналось головокружение. Что касается ребенка, молодая мама говорит, что врачи пока не дают никаких прогнозов, но состояние малыша уже лучше.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек умер в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.