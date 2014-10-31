На "выборах" в Алчевске избирателям выдают "социальные карты" на медикаменты и продукты

В Алчевске, что в Луганской области, уже полным ходом идут псевдовыборы в органы власти самопровозглашенной "ЛНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

Чтобы обеспечить видимость высокой явки избирателей, боевики решили проводить голосование в течение трех дней.

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По информации местного жителя, половина избирателей, которые приходят на избирательные участки, не поддерживает боевиков.

"Сепары всех уже достали, но люди боятся не получить "социальную карту". Хитро сделали, сволочи. Без этой карты, как сепары говорят, медпомощь бесплатную не получишь, гуманитарку не получишь, пенсию и прочее не получишь. А дают карту на избирательных участках. Вот люди и идут...", - пишет житель Алчевска.