В Алчевске боевики объявили военное положение и принудительную мобилизацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ "ЛНР" начали выдавать "паспорта" (фото) "Теряя поддержку населения, боевики пытаются принудительным способом пополнить свои ряды. В Алчевске одно из незаконных вооруженных формирований объявило общую мобилизацию. Принудительной мобилизации подлежат мужчины от 18 до 50 лет. Также с сегодняшнего дня боевики вводят в городе так называемое военное положение. С 22.00 до 06.00 в Алчевске будет введен "комендантский час", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в отдельных городах боевики заставляют воеватьподростков и пенсионеров.