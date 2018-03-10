В Украине вступил в силу закон, дающий право на независимую медэкспертизу людям, которых собираются принудительно лечить

10:22, 10 марта 2018
Общество
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В Украине вступил в силу закон, предоставляющий право на независимую медэкспертизу людям, которых собираются принудительно лечить / фото УНИАН

Документ опубликовали в "Голосе Украины" три месяца назад.

Так, закон предусматривает, что каждый гражданин Украины имеет право на охрану здоровья, в частности возможность проведения независимой медицинской экспертизы соответствующего типа, если к нему намерены применить меру пресечения как к человеку, которого собираются принудительно лечить.

Кроме того, применение таких мер предосторожности к людям, которые совершили общественно опасные деяния или преступления (и имеют опасную для других болезнь) допускается исключительно на основаниях и в порядке, предусмотренных законом.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения вводит новую международную методику расчета потребности вакцин, разработанную совместно Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

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