В Украине вступил в силу закон, дающий право на независимую медэкспертизу людям, которых собираются принудительно лечить

Соответствующий документ обнародован еще три месяца назад.

В Украине вступил в силу закон № 2204-VIII, которым вносятся изменения в законодательство по вопросам защиты прав людей в сфере охраны здоровья.

Документ опубликовали в "Голосе Украины" три месяца назад.

Так, закон предусматривает, что каждый гражданин Украины имеет право на охрану здоровья, в частности возможность проведения независимой медицинской экспертизы соответствующего типа, если к нему намерены применить меру пресечения как к человеку, которого собираются принудительно лечить.

Кроме того, применение таких мер предосторожности к людям, которые совершили общественно опасные деяния или преступления (и имеют опасную для других болезнь) допускается исключительно на основаниях и в порядке, предусмотренных законом.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения вводит новую международную методику расчета потребности вакцин, разработанную совместно Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).