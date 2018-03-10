Представительство Таджикистана прокомментировало конфликт за землю в Киеве, где избили нардепа

В Торговом представительстве Таджикистана утверждают, что земельный участок на Татарке был предоставлен в аренду на законных основаниях.

Торговое представительство Республики Таджикистан в Украине просит компетентные органы и структурные подразделения КГГА принять меры по решению ситуации, связанной с конфликтом на улице Половецкой с участием народного депутата Юрия Левченко.

Соответствующее заявление размещено на странице представительства в Facebook.

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"Сегодня 09.03.2018 года, коммунальными службами КГГА, осуществлялся демонтаж незаконно установленных гаражей по улице Половецкая 25/27-29", - говорится в заявлении.

В Торговом представительстве Таджикистана утверждают, что указанный земельный участок был предоставлен в аренду на законных основаниях, а арендная плата уплачивается в полном объеме в бюджет города Киева.

"Во время проведения демонтажа гаражей произошла потасовка с участием народного депутата, который пытался бросить "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб", - заявили в представительстве.

"Учитывая вышесказанное, просим компетентные органы и структурные подразделения КГГА принять меры по решению данной ситуации", - говорится в заявлении.

Как сообщал ранее депутат Святослав Кутняк, в столице на улице Половецкой на Татарке, избили народного депутата Юрия Левченко.