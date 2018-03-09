В Житомире шествием и возложением цветов отметили годовщину со дня рождения Шевченко (фото)

В утреннем мероприятии приняли участие около 300 человек. Праздничные мероприятия в городе продолжаются.

Сегодня в Житомире торжественным шествием и возложением цветов отметили 204-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в утреннем мероприятии приняли участие около 300 человек.

Начались мероприятия на площади Королева. Здесь участники торжеств вместе исполнили Гимн Украины и прослушали стихи Шевченко. Также состоялось возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни. После этого участники мероприятия - представители власти, общественности, активисты и житомиряне - прошли торжественным шествием по улице Большой Бердичевской к памятнику Шевченко. Они шли в сопровождении сводного духового оркестра Житомирского военного института имени Королева и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Здесь состоялось возложение цветов к памятнику Кобзарю. Для участников праздника фольклорный ансамбль национального обряда «Родослав» исполнил песню на слова Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий».

Праздничные мероприятия в городе продолжаются.Так, в течение дня в Житомире пройдут тематические флешмобы «Вечные думы мои, думы...» на улице Михайловской, на проспекте Независимости, и по Киевской 77. В рамках торжеств житомиряне могут приобщиться к этих флешмобов и к поэтической территории «Шевченко open space».

Как сообщал УНИАН, 1 марта этого года в Житомире презентовали нецензурируемый «Кобзарь» Шевченко, изданный «скрипниковкой».