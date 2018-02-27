"Свинота, какого черта в школу пришли": в Харькове директор гимназии оскорбила школьников (видео)
21:03, 27 февраля 2018
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Педагога, имеющего тридцатилетний стаж управления, обвиняют в постоянных оскорблениях детей.
В Харькове ученики записали на диктофон, как директор гимназии оскорбляет школьников
В Харькове ученики записали на диктофон, как директор гимназии оскорбляет школьников.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Педагога, имеющего тридцатилетний стаж управления, обвиняют в постоянных оскорблениях детей.
Учащимся удалось даже записать часть урока, где директор обращается к классу "свинота". На видео слышно, как она кричит и говорит: "Свинота такая! Какого черта вы в школу пришли".
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Женщина признает обвинение лишь частично – то, что удалось записать. И объясняет все это эмоциями. Говорит, что урок вела практикантка, а дети отказывались ее слушаться.
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