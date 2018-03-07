"Я тебе не дорогуша": накануне 8 марта Порошенко напомнили о сексизме

Работницы медиасферы надели футболки с надписью "Я тебе не дорогуша", напомнив о неуважительном обращении к журналистке во время пресс-конференции.

К Международному женскому дню работницы медиасферы напомнили Порошенко, что сексизм в Украине недопустим, надев футболки с надписью "Я тебе не дорогуша".

Выложив фото в футболке на своей странице в Facebook, сотрудница Института массовой информации Ирина Земляная написала: "Ровно 3 года назад Петр Порошенко вручал мне награду со словами "Ирина, Украина гордится вами" и я знаю точно, что не потерпела бы, если бы его обращение звучало как "Дорогуша, Украина гордится вами".

Она отметила, что возмущена тем, как президент обращается к женщинам-журналисткам.

"Я тебе не дорогуша, Петр Алексеевич, так же как не дорогуши миллионы украинских женщин, которые ежедневно профессионально делают свое дело и работают для Украины!", - добавила Земляная.

Флешмоб поддержала журналистка Лиза Кузьменко, которая на кануне 8 марта тоже надела футболку с такой надписью.

Напомним, на пресс-конференции "Вызовы-2018", которая проходила 28 февраля, на вопрос журналистки на вопрос, какого это быть президентом-олигархом в стране, где люди выживают, Порошенко ответил: "Я не хочу обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар. Вам интересно – я приглашаю. Проедьте, пожалуйста, посмотрите... Но ключевая позиция, дорогуша моя, мы должны изменить с вами страну".