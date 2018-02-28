"Не сахар": президент Украины пригласил журналистку посмотреть, как он живет

Президент заявил, что не хотел бы обсуждать свою жизнь.

Президент Петр Порошенко пригласил журналистку провести с ним один день и посмотреть, как он живет.

Об этом он сказал на пресс-конференции 28 февраля, отвечая на вопрос, как это быть президентом-олигархом в стране, где люди выживают, передает "Украинская правда".

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Я не хочу обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар. Вам интересно – я приглашаю. Вас лично провести день со мной. Считайте, что договорились. Я уверен, что вы измените мнение", - сказал Порошенко.

Он также добавил, что готов сказать, что ему удалось сделать за эти 3 года.

Ранее Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентских выборах, которые состоятся в 2019 году, с началом избирательной кампании.

Во время прес-конференции Порошенко также заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.