Чего хотят женщины: социологи подсказали, что подарить любимой на 8 марта

Также социологи спросили, что мужчины планируют дарить своим женщинам. Оказалось, что их планы в большинстве случаев совпадают с желаниями прекрасного пола.

Накануне 8 марта социологи провели опрос и узнали, какие подарки хотят получить женщины.Также исследователи спросили, что мужчины планируют дарить своим возлюбленным.

Результаты опроса опубликовали на сайте Киевского международного института социологии. Согласно результатам, планы мужчин в большинстве случаев совпадают с желаниями прекрасного пола.

Самыми ожидаемыми подарками стали цветы, ювелирные украшения, романтическое путешествие, забота и внимание, туалетная вода или духи и романтический ужин. К тому же, по сравнению с 2017 годом, несколько уменьшилось количество женщин, которые хотели бы получить в подарок деньги.

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Социологи спросили женщин, что они хотели бы получить от любимого на 8 марта, а мужчин - что они хотели бы подарить.

Исследование показало, что цветы желают получить 25% женщин, 32% мужчин намерены их дарить. Ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 8% женщин, 6% мужчин намерены их дарить. Романтическое путешествие хотят получить в подарок 7% женщин, такое же количество мужчин планируют их дарить (7%). 6% женщин не ждут от мужчин никаких подарков кроме заботы и внимания (в 2017 году было 12%), такое же количество мужчин отметили этот пункт (6%). Туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 6% женщин и 6% мужчин планируют сделать именно такой подарок. Романтический ужин желают получить в подарок 4% женщин и 5% мужчин намерены его дарить.

Также 1% мужчин отметили, что хотели бы подарить любимой ребенка, но желающих получить на 8 марта такой подарок среди женщин не оказалось.

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Опрос общественного мнения проводился Киевским международным институтом социологии с 9 по 18 февраля 2018 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет. Методом интервью опрошено 2043 респондентов.

Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской власти территории, выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.