В Запорожье чиновники выводили средства из госбюджета и вывозили на оккупированные территории

В Запорожье разоблачили чиновников, которые выводили денежные средства из госбюджета и вывозили на временно оккупированные территории.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники спецслужбы разоблачили трех должностных лиц управления труда и социальной защиты населения одного из районов Запорожья, которые систематически выводили бюджетные средства за счет безосновательно полученных выплат, выделяемых государством на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Злоумышленники оформляли пакеты документов для проведения выплат лицам, не имеющим права на их получение. В дальнейшем, по договоренности с руководством банка, оформлялись банковские карточки, куда безосновательно зачислялись бюджетные (социальные и пенсионные) выплаты, которые впоследствии переводились в наличные и вывозились на временно оккупированные территории.

Всего злоумышленники успели вывести из госбюджета примерно 12 млн грн.

Ранее, в декабре 2016 года, оперативники СБУ задержали двух организаторов сделки при перевозке на временно оккупированные территории более 100 тыс. грн, полученных в банках в Запорожье.

Всем членам преступной организации объявлено о подозрении по ст. 255 (создание преступной организации), ст. 258-3 (создание террористической организации), ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.