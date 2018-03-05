В Харькове полиция расследует факты служебной халатности из-за ряда аварий на теплосетях

Полиция проверит, каким образом и в каком объеме выделялись и использовались средства на подготовку к отопительному периоду, кто ответственен за готовность коммунального хозяйства к работе.

В Харькове полиция начала расследование по факту служебной халатности, приведшей к семи масштабным авариям на теплосетях в течение 10 дней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, прокуратура процессуально руководит по уголовному производству по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), в результате которой произошло семь масштабных аварий на теплосетях в течение 10 дней.

По сведениям прокуратуры, производство открыто в конце прошлой недели. Причиной стало то, что, начиная с 22 февраля в Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Индустриальном, Слободском, Основянском районах Харькова из-за порывов труб без тепла остались как минимум 700 объектов: жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения и тому подобное.

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В то же время в октябре 2017 года руководство горисполкома и соответствующих коммунальных предприятий отчитались перед общественностью о готовности сетей к отопительному сезону.

«Теперь полиция следственным путем проверит, каким образом и в каком объеме выделялись и использовались средства на подготовку к зимнему периоду, кто ответственен за готовность коммунального хозяйства к работе», - говорится в сообщении.

Санкция статьи «Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.