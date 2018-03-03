Снос палаток под Радой: в МВД сообщили о семи пострадавших полицейских

По предварительным заключениям медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.

Сегодня утром во время столкновений под стенами Верховной Рады Украины травмированы семеро полицейских.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Отмечается, что во время проведения следственных действий и мероприятий по освобождению проезда по улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения.

«Результатом препятствования законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями различной степени тяжести: двое правоохранителей - легкой и пятеро - средней. По предварительным заключениям медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей», - говорится в сообщении.

Читайте такжеШтурм под Радой: 11 митингующих в больнице, одного оперируютВсе сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, добавили в МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 50 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся относительно событий 27 февраля, когда пострадали 14 правоохранителей.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.

В свою очередь организаторы палаточного городка - движение «Освобождение» заявили, что после штурма в больницы доставлены 11 их активистов. У них выявлены травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние. Они находятся в городской клинической больнице Киева №17 и Александровской клинической больнице.

Напомним, что 27 февраля возле ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались пресечь их действия, однако активисты начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Тогда были задержаны 9 нарушителей правопорядка.