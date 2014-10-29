В плену боевиков на Донбассе остаются 4 журналиста
16:12, 29 октября 2014Общество
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По состоянию на 29 октября в плену боевиков на Донбассе остаются 4 журналиста.
REUTERS
Об этом сообщает официальный сайт Института массовой информации.
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"Почти 3 месяца в плену "ЛНР" находится главный редактор луганского интернет-портала "Политика 2.0" Сергей Сакадынский. Кроме Сакадынского, до сих пор остается неизвестной судьба задержанных боевиками харьковского журналиста Романа Черемского, стахановских журналистов Евгения Тимофеева и Евгения Шляхтина", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на протяжении сентября-октября из плена боевиков были освобождены 4 журналиста.
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