​В плену боевиков на Донбассе остаются 4 журналиста

Об этом сообщает официальный сайт Института массовой информации.

Читайте такжеСилы АТО обменяли 8 боевиков на 11 пленных военных и волонтеров

"Почти 3 месяца в плену "ЛНР" находится главный редактор луганского интернет-портала "Политика 2.0" Сергей Сакадынский. Кроме Сакадынского, до сих пор остается неизвестной судьба задержанных боевиками харьковского журналиста Романа Черемского, стахановских журналистов Евгения Тимофеева и Евгения Шляхтина", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на протяжении сентября-октября из плена боевиков были освобождены 4 журналиста.