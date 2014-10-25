Боевики похитили двух женщин и держат их в плену почти два месяца

В Донецкой области милиция расследует похищение двух женщин, которые почти два месяца удерживаются в плену у боевиков.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Селидовский горотдел милиции обратился мужчина, который сообщил, что еще в конце августа его жену и ее подругу захватили неизвестные вооруженные люди и ему стало известно, что женщин удерживают в плену в г. Донецке.

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