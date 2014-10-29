На Керченской переправе в очереди стоят более тысячи авто

Об этом сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции.

В частности, по состоянию на 10:00 в порту «Кавказ» ожидают погрузки на паром 310 легковых машин, в порту «Крым» – 50 авто. На грузовой линии ожидают: в порту Новороссийск – 310 машин, в Керченском рыбном порту — 460 грузовиков.

Всего за предыдущие сутки было перевезено 8817 пассажиров, 2256 машин.

Читайте такжеМедведев нашел виновных в срыве туристического сезона в оккупированном КрымуКак сообщили в дирекции, 29 октября ветер в районе Керченского пролива снизился до 10 м/с, погодные условия хорошие.

Также портал сообщает, что для разгрузки Керченской переправы вечером 28 октября запустили 2 дополнительных железнодорожных парома.

Ранее, обе переправы были закрыты в ночь с 23 октября из-за усилившегося ветра.