На Керченской переправе из-за шторма застряли уже более тысячи автомобилей

Об этом сообщает «Единая транспортная дирекция» РФ.

В настоящее время своей очереди на погрузку на грузовой линии ожидают: в порту Новороссийск — 289 грузовых машин, в Керченском рыбном порту — 492 грузовых автомобилей. На пассажирской линии — в порту «Кавказ» — 360 легковых машин, в порту «Крым» — 400.

Через Керченский пролив за предыдущие сутки паромам не удалось совершить ни одного рейса.

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По прогнозам Крымского гидрометцентра, штормовое предупреждение сохранится до вечера. Во второй половине дня при снижении порывов ветра планируется совершить пробные рейсы паромами малой вместимости «Ейск» и «Керченский 2». Через Керченский пролив первыми будут доставлены женщины с детьми и пассажиры.

Ранее сообщалось, что обе переправы были закрыты 23 октября.