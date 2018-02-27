Пожар в офисе произошел из-за взрыва самодельного устройства – руководитель венгерского общества

Установлено, что неизвестный подошел к офису с сумкой, достал из нее взрывное устройство, положил на подоконник и ушел.

Пожар в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде произошла из-за взрыва самодельного взрывного устройства, сообщил руководитель Общества Иосиф Борто.

Читайте такжеМоскаль рассказал, кто пытался поджечь офис общества венгерской культуры в Закарпатье«На данный момент установлено, что неизвестный подошел к нашему офису с сумкой, из сумки достал взрывное устройство, положил на подоконник и ушел. Через 7 минут произошел мощный взрыв, огонь перешел во все помещения. На 80% все внутри уничтожено: мебель, оргтехника и частично документы. Офис недееспособен, сейчас выносим то, что можно еще. Я прибыл на место происшествия после сообщения через 10 минут. Здесь, кроме пожарных, были руководители СБУ и полиции начали расследование, нашли осколки взрывного устройства. Установлено, что это за устройство, самодельное, между прочим», – рассказал Борто, передает радио Свобода.

По его словам, видеокамеры, установленные в офисе, а также в Генконсульстве Венгрии неподалеку, зафиксировали личность, которая установила взрывное устройство. Сейчас проводятся следственные действия.

«К сожалению, это не первая акция. Такая же попытка поджечь офис была 4 февраля, провокационные акции против венгров на Закарпатье были в прошлом году в мае в Береговском и Виноградовском районах, в октябре – на Верецком перевале», – добавил Борто.

На объекте не было усиленной охраны, хотя после первой попытки поджога 4 февраля количество патрулирований в этой части города было увеличено. Об этом Радио Свобода сообщили в ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

Временно офис Общества венгерской культуры Закарпатья несколько месяцев будет работать в другом помещении. Штат офиса – около 15 человек.

Полиция Закарпатской области расследует обстоятельства очередного поджога в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья. Информация о пожаре поступила в ночь на 27 февраля. Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах».

Закарпатская облгосадминистрация и Общество венгерской культуры Закарпатья в совместном заявлении, обнародованном на сайте главы ОГА Геннадия Москаля, осудили поджог и подчеркнули, что «одним местным или заезжим провокаторам не удастся рассорить украинцев и венгров».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил поджог Общества и заявил о «заказном внешний след» в инциденте. Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя инцидент, заявил, что Украина должна сдерживать экстремистов.

Это уже не первый поджог офиса общества. В ночь на 4 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание. Позже Геннадий Москаль заявил, что правоохранителям удалось установить личности злоумышленников. По его словам, это граждане Польши, последователи праворадикальной организации «Фаланга», члены которой принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок «ЛНР» и «ДНР». Информацию подтвердили и в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

Отношения между Украиной и Венгрией резко обострились в последнее время через новый украинский закон «Об образовании», который предусмотрел постепенное введение в школах переходу на обучение на государственном украинском языке. Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отвергает.