Замаскировал под хлеб: полиция задержала мужчину при попытке вывезти в Харьков килограмм взрывчатки

Смесь была упакована и имела вид хлеба с этикеткой.

На автовокзале Бахмута Донецкой области полицейские задержали мужчину, который замаскировал взрывчатку под хлеб и хотел вывезти ее в Харьков.

Читайте такжеВ Киеве арестовали закарпатцев, которых поймали с 6,5 килограммами взрывчатки (видео)Как сегодня сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Донецкой области, вчера полицейские совместно с военнослужащими службы правопорядка остановили мужчину, который нарушал нормы административного законодательства.

«При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой. При более детальном осмотре стало понятно, что это несъедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка - пластид, массой около 1 кг. Сейчас он изъят и будет направлен на экспертизу», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, - 7 лет лишения свободы.