В Луганске боевики установили лимит на воду: не более 5 литров в руки раз в 10 дней

Такие нормы действуют для жителей частного сектора по улицам Максима Горького, Юных пионеров и Челюскинцев. Централизованного водоснабжения здесь нет уже 4 месяца, и если раньше можно было набрать в необходимом количестве привозную воду, то теперь и на нее поставили жесткий лимит, сообщает Информатор со сслыкой на информированный источник.

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Однако даже по талону взять воду не всегда удается. К машине выстраиваются огромные очереди, воды на всех не хватает. Жаловаться "руководству" "ЛНР" жители частного сектора боятся, поскольку опасаются расправы со стороны боевиков.

Напомним, ранее боевики устанавливали норму потребления воды по талонам - 1 л в день.