Красная рыба, стейки и ананасы: кто и сколько планирует заработать на питании украинской армии (видео)

Все будет красиво и вкусно. Впрочем на самом деле выглядит все не так, когда части покидают генералы.

Красная рыба, стейки и ананасы - наши защитники будут кушать как в ресторане. Реформа года, или даже десятилетия, коренным образом меняет солдатскую кухню. Точнее, должна была бы изменить... Ведь уже в начале кампании реформаторы проигрывают битву главному врагу Украины - заоблачной коррупции.

Программа «Деньги» проверяет каталог, с которым в этом году коммерсанты будут поставлять продукты к армии. Украинская армия получила старого нового поставщика еды, который работал при преступной власти Януковича.

Реформа предусматривает две перемены - отмену аутсорса и поставки продуктов по каталогам.

Все будет красиво и вкусно. Впрочем на самом деле выглядит все не так, когда части покидают генералы.

Почему такая разница знают фирмы-поставщики. Андрей Усенко генеральный директор ООО "Военторг", которое поставляет продукты армии, говорит, что каша - это то что дает энергию солдатам. Он заметно нервничает и нервничать есть чего, ведь военным ООО продает картошку по 9,50 грн, в то время как ее рыночная цена 4 грн., свекла - 20 грн вместо 6 грн., молоко за 30 грн, вместо 15 грн. Гречка - куплена за 27 грн, продана военным за 48 грн и такие безумные накрутки по каждому продукту.

Усенко говорит, что возможна какая-то ошибка, но такая ошибка может обойтись государству в 280 млн грн. Однако за вывеской ООО "Военторга" скрываются люди, которые давно зарабатывают по такой схеме.