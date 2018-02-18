В Украину не пустили "прокремлевского байкера" (фото)

Иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и возвращено обратно.

В "Борисполе" пограничники не пропустили в Украину участника российской ассоциации байкеров и байкерского клуба России "Ночные волки" по прозвищу "Водяной".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Мужчина, гражданин России, прибывший рейсом в аэропорт "Борисполь". Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по кличке "Водяной", – говорится в сообщении.

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Иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и возвращено обратно.

Пограничники добавили, что продолжают отслеживать лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны.

Как сообщает "Украинская правда", байкерский клуб "Ночные волки" считается прокремлевским. Владимир Путин неоднократно встречался с его представителями. К тому же, по данным Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, "Ночные волки" получают многомиллионные гранты из федерального бюджета России.