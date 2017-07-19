В Литве мэр извинился за встречу школьников с российскими байкерами-пропагандистами

В Литве мэр города Плунге Аудорюс Клишонис извинился за визит российских «Ночных волков» в лагерь в подмосковном Красногорске, где отдыхали литовские дети. Соответствующее сообщение распространила партия, к которой принадлежит глава города, передает Delfi.

"Я приношу извинения в связи с тем, что дети Плунге и их летние каникулы были замешаны в мероприятие с явно пропагандистскими признакам", - говорится в заявлении мэра.

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Сообщается, что мэр назвал ошибкой визит поддерживаемых Кремлем байкеров, который даже не был предусмотрен программой. Известно, что «Ночные волки» приехали в детский лагерь после того, как дети посетили музей Великой Отечественной войны.

Узнав об этом, спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис раскритиковал такой визит и заявил, что «мягкая сила России ищет любые способы влиять на граждан Литвы, чтобы они стали верить в то, чего хочется России".

Как сообщал УНИАН ранее, в латвийской столице Государственная служба качества образования оштрафовала Даугавгровскюу среднюю школу за то, что во время экзамена по математике учителя давали разъяснения ученикам на русском языке. Об этом сообщает Delfi. Отмечается, что такое нарушение заметил инспектор службы, ведь экзамены в Латвии должны проходить на латышском языке.