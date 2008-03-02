Умерла выдающаяся актриса Софико Чиаурели (фото)

В Тбилиси сегодня на 71-м году жизни скончалась выдающаяся актриса, народная артистка Грузии, лауреат различных международных кинофестивалей Софико Чиаурели, передает Эхо Москвы . Как сообщили в ее семье, в последние месяцы она тяжело болела.

Чиаурели была супругой легендарного грузинского телекомментатора и актера Котэ Махарадзе, скончавшегося в 2002 году в возрасте 76 лет.

Софико Чиаурели в 1960 году окончила в Москве Всесоюзный институт кинематографии. За почти 50 лет творческой работы она сыграла около 150 ролей в кино и театре, была лауреатом грузинских, всесоюзных и международных премий.

В 1974-1979 годах была депутатом Верховного Совета СССР, в период независимости Грузии награждена государственными наградами и орденами страны. В 80-90-х годах она активно занималась общественной деятельностью. В последние годы Софико Чиаурели руководила тбилисским "Театром одного актера", который она основала в 2000 году вместе с Котэ Махарадзе.