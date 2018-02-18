Страшная дата: исполняется 4 года с момента расстрела Небесной Сотни (видео)

10:00, 18 февраля 2018
Общество
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Кроме того, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни. Как известно, в период с 18 по 22 февраля в регионах Украины запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.

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Теги: #Небесная сотня#Революция достоинства#расстрелы на Майдане