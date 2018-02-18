Страшная дата: исполняется 4 года с момента расстрела Небесной Сотни (видео)
10:00, 18 февраля 2018Общество
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18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины.
Страшная дата: 4 года с момента расстрела Небесной Сотни
4 года назад произошел жестокий расстрел активистов Революции Достоинства. Во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро. 20 февраля 2014 года силовики убили наибольшее количество участников Революции достоинства.
Кроме того, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни. Как известно, в период с 18 по 22 февраля в регионах Украины запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.
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