В Житомире в День Героев Небесной Сотни проведут вече памяти

В Житомире 20 февраля День Героев Небесной Сотни проведут вече памяти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Во время вече вспомнят погибших участников Революции Достоинства.

Вече памяти пройдет вечером 20 февраля на площади Королева возле памятного знака Героям Небесной Сотни.

Во время вече представители духовенства проведут молебен, а участники мероприятия минутой молчания почтят героев, совместно исполнят гимн Украины и положат лампадки к памятному знаку Героям Небесной Сотни.

В программе мероприятия: показ видео с Майдана 2014 года, молебен с участием представителей Совета Христианских церквей Житомира и Житомирской области.

Также во время молебна дети отпустят в небо 100 гелевых шариков с бумажными птицами. Кроме этого, для всех желающих будет действовать "свободный микрофон".

Как сообщал УНИАН, в Житомире ко Дню Героев Небесной Сотни с 15 до 28 февраля в специализированном детском кинотеатре имени Франко покажут документальный фильм «Миф». Также 18 февраля в областном центре за эти траурные мероприятия не будут отмечать Масленицу.