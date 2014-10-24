В Донецке горит завод химических изделий - горсовет
19:09, 24 октября 2014Общество
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Вследствие попадания снаряда на Донецком казенном заводе химических изделий произошло возгорание.
На заводе новый пожар / pauluskp.livejournal.com
Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.
Отмечается, что наряды Госслужбы чрезвычайных ситуаций занимаются ликвидацией пожара.
По состоянию на 18.00 в городе сохраняется напряженная обстановка. Звуки залпов и взрывов не смолкают в течение дня в северной части города.
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Для движение общественного и личного транспорта от остановки «Ветка» перекрыт Киевский проспект. Ограничение действует до утра 25 октября. В связи с этим троллейбусы ходят до проспекта Панфилова, автобусы - до Шахтерской площади.
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