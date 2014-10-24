Керченскую переправу закрыли на двое суток из-за шторма

Об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

«Обе переправы были закрыты в 22:00 23 октября из-за усилившегося ветра. Прогноз на ближайшие двое суток неутешительный, поэтому настоятельно рекомендуем всем автомобилистам воздержаться от поездок и переждать непогоду в местах удаленных от переправы», – сообщили в дирекции.

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По данным ведомства, на 09:30 24 октября сила ветра составляет 20 м/с с порывами до 22-24 м/с. В Крымском гидрометеоцентре сообщают, что такие погодные условия будут сохраняться в ближайшие дни. На полуострове ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10-12 градусов и усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.

Утром, 24 октября, своей очереди на погрузку на грузовой линии в порту Новороссийск ожидают 179 грузовых автомобилей, в Керченском рыбном порту – 240 грузовиков. На пассажирской линии – в портах «Кавказ» и «Крым» стоят до 200 легковых авто. Всего за истекшие сутки перевезено 1297 легковых авто и 4339 пассажиров.

Ранее УНИАН сообщал, что штормовой ветер и понижение температуры могут заблокировать работу Керченской паромной переправы 24-26 октября.