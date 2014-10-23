Шторм и экстремальное похолодание на выходные заблокируют Керченскую переправу

Об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

На всей территории Крыма ожидается резкое снижение температуры воздуха на 10-12 градусов и усиление северо-восточного ветра до 23 м/с, а 25-26 октября - до 25 м/с.

«Из-за возможных чрезвычайных происшествий, связанных с усилением ветра, грузовая и пассажирская линии будут работать в зависимости от погодных условий, - сообщает пресс-служба. - Настоятельно рекомендуем автомобилистам 25-26 октября воздержаться от поездок и переждать непогоду на материке или полуострове».

Читайте такжеНа Украину надвигается шторм и арктический холод

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

Керченская паромная переправа является единственной транспортной артерией, которая связывает Крым с материковой Россией. На переправе курсируют шесть паромов. После аннексии Крыма Россией переправа подвергается дополнительной транспортной нагрузке. Летом наблюдались многокилометровые очереди на паром в сторону Крыма в порту "Кавказ" в направлении из Крыма на Кубань.