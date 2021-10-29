Президент поручил министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать такую программу на ближайшие 5-10 лет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие 5-10 лет Украина планирует восстановить научно-исследовательский флот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходит в Одессе.

"Сегодня Украина начала восстанавливать свой научный флот... И это одна из причин, почему мы собрались в этом городе, в Одессе, на морвокзале... Именно здесь мы передаем нашим сотрудникам, нашей станции "Академик Вернадский" ледокол "Джеймс Кларк Росс". Пока у него такое название, но самое главное, что он был приобретен нашим государством...", - подчеркнул президент.

Читайте такжеБельгия передала Украине научно-исследовательское судно

Он отметил, что сегодня Украина "возвращается в Мировой океан", что дает большие возможности для изучения его ресурсов, для участия на равных в глобальных мировых проектах.

"Мировой океан - это пространство, где происходит больше всего научных открытий в наше время. И чтобы иметь там достойное место Украина должна строить свои корабли и покупать их, пока они еще, к сожалению, не строятся", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что ожидает от министра образования и науки Сергея Шкарлета разработки программы возрождения научно-исследовательского флота Украины на ближайшие 5-10 лет.

"Мы предлагаем поставить себе высокую планку - 36 научных судов, из которых 12 - океанские суда ледового класса. Мне кажется, что 36 - это очень символическая цифра, ведь именно столько судов составлял научный флот в 1991 году. Когда я стал президентом..., научных судов в Украине осталось аж ноль. За эти 30 лет, к сожалению, мы потеряли все эти 36 кораблей", - рассказал он.

Президент призвал представителей региональных властей приобщаться к разработке вышеупомянутой программы.

"Уверен, что это будет реализовано", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Украина приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксхавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего, он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

Также с помощью указанного судна Украина расширит возможности сезонных экспедиций, будет создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Читайте такжеУкраинские полярники провели виртуальную экскурсию по станции "Академик Вернадский"

5 октября ледокол "Джеймс Кларк Росс" прибыл в Одессу.

Ледокол James Clark Ross сможет взять на борт одновременно до 50 ученых. При это на его борту расположены восемь лабораторий для морских биологических, океанографических и геофизических исследований. Кроме того, на его борту находится разнообразное оборудование для проведения научных исследований и технологическая платформа для установления нового оборудования. Судно в длину почти 100 метров с водоизмещением 5732 тонны. Корабль может идти со скоростью 2 морских узла через ровное ледовое поле толщиной 1 метр, а максимальная ледовая преграда на его пути может достигать 4 метра. На воду корабль спустили 1 декабря 1990 года.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Антонина Доломанжи