Президент Украины обсудил с профильными министрами цифровизацию экономики, а также стратегию развития культуры и спорта на ближайшие годы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны.

Об этом глава государства сказал на встрече с профильными министрами, на которой обсуждалась цифровизация экономики, а также стратегия развития культуры и спорта на ближайшие годы, сообщает пресс-служба президента

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о целях, которых его ведомство намерено достичь. В частности, в планах - перевод 100% государственных услуг в онлайн.

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Также, подчеркнул он, к скоростному интернету должны иметь доступ около 95% украинцев, а доля ИТ-индустрии в экономике должна составлять не менее 10% ВВП. Кроме того, государственные объекты критической информационной инфраструктуры должны быть обеспечены киберзащитой.

По словам министра, на сегодняшний день уже около 500 тысяч украинцев прошли курсы цифрового образования. К скоростному интернету имеют подключение 2,5 миллиона человек. В этом году качественным интернетом будет обеспечено около 6,5 тысячи социальных объектов, в том числе больницы и школы. Также будет обеспечен скоростной интернет вдоль основных автотрасс.

«Наша цель - чтобы Украина вошла в топ-20 цифровых стран мира. Для этого должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке нашей страны. Наши граждане и бизнес очень охотно воспринимают цифровизацию и открыты для инноваций, а наши ИТ-специалисты ценятся во всем мире. Поэтому есть все необходимое, чтобы стать крупнейшим в мире хабом для высокотехнологичного производства и стартапов», - подчеркнул президент Украины.

Со своей стороны, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что запланирована реализация ряда культурных проектов. По его словам, с помощью государства формируется экосистема украинского кинопроизводства и продолжается поддержка библиотек.

Президент Зеленский отметил, что культура должна стать основой для объединения украинского общества как сообщества свободных, ответственных, креативных и счастливых людей.

«А для этого необходимо укреплять нашу национальную идентичность, привлекать граждан к культурным процессам - к художественным событиям и акций, а также помогать формированию креативного и творческого класса, развитию креативных индустрий», - подчеркнул глава государства.

Также во время обсуждения вопросов в сфере молодежи и спорта Зеленский отметил важность популяризации здорового образа жизни и доступности занятий спортом для воспитания спортивных и патриотичных граждан.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что для достижения этой цели принимаются меры по созданию доступной спортивной инфраструктуры, начиная от спортивных площадок для граждан и заканчивая большими спорткомплексами, где могут готовиться будущие чемпионы.

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Автор: Тамара Отовская