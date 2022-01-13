Сейчас все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Украинский спутник "Сич-2-30" был успешно выведен на орбиту и с ним уже установили связь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Сейчас все его бортовые системы работают в штатном режиме.

"Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником "Сич-2-30", который сегодня был выведен на космическую орбиту. Сейчас с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме", - написал президент.

Зеленский рассказал, что данные, полученные благодаря "Сич-2-30", будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

По его словам, спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Как сообщал УНИАН, 13 января, в 17:25 по Киеву, компания Илона Маска SpaceX запустила украинский спутник "Сич-2-30" в космос. Позже он успешно отделился от ракеты Falcon 9 и вышел на земную орбиту.

Запуск спутника " Сич-2-30 ": что известно

В апреле прошлого года Кабинет министров согласовал финансирование работ по созданию и запуску этого спутника, которые были начаты в 2013 году, а в 2015 году было принято решение, что его за свой счет достроит конструкторское бюро "Южное" (стоимость работ оценена в 98 млн грн).

Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников.

Спутник "Сич-2-30" является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году.

Спутник позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. Пространственное разделение "Сич-2-30" - 7 метров.