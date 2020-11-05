В компании утверждают, что выдвижная камера имеет ряд преимуществ.

Китайский электронный гигант Xiaomi показал свою новую технологию – телескопическую камеру для смартфонов. По утверждению разработчиков, это решение позволит ставить в камеру объектив с большей диафрагмой.

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Как сообщает IXBT, утром компания провела конференцию для разработчиков, где были продемонстрированы новые технологии камер.

Представляя телескопическую камеру, глава подразделения смартфонов Xiaomi Адам Цзэн Сюэчжун (Adam Zeng Xuezhong) заявил, что компания черпает вдохновение из традиционных фотокамер и самостоятельно создает новую технологию выдвижных объективов.

В Xiaomi заявляют, что это решение имеет два основных преимущества. Первое — объектив имеет большую диафрагму, поэтому количество пропускаемого света можно увеличить на 300%. Это существенно повысит качество снимков, особенно в условиях низкой освещенности.

Второе преимущество - использование новой технологии защиты от «шевелёнки», которая позволяет сделать изображение гораздо более чётким и резким.

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Автор: Дмитрий Захаров