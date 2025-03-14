Если нет возможности погулять в парке, снизить боль поможет даже видео в YouTube с видами природы.

Наблюдение за природой снижает болевые ощущения человека. Такое неожиданное открытие сделала группа исследователей из Эксетерского и Венского университетов, пишет Independent.

Ученые провели эксперимент с небольшой группой из 49 испытуемых. Им показывали видео с различными типами среды и параллельно подвергали незначительным ударам электрическим током. Сканирование мозга во время этого эксперимента выявило, что ощущением боли от ударов током было меньшим, когда на экране демонстрировались природные ландшафты, в отличие от изображений городского пейзажа или офисного интерьера.

Исследователи оценили эффект от таких видео с природой как примерно половина от эффекта, который дают типичные обезболивающие препараты. По мнению авторов работы, полученные ими результаты предлагают многообещающий потенциал для создания альтернативных стратегий лечения боли.

Видео дня

Субъективные ощущения участников эксперимента подтвердили показатели приборов: ощущение боли действительно было меньше во время просмотра естественных сцен, говорят испытуемые.

Ведущий автор исследования Макс Штайнингер, аспирант Венского университета, отметил, что об обезболивающем эффекте от просмотра природных ландшафтов было известно давно. Но его исследование подтвердило, что это не эффект плацебо, а действительно физиологическая реакция организма. Другими словами, это не людям кажется, что они чувствуют меньше боли, а мозг действительно меньше реагирует на болевые сигналы.

Доктор Алекс Смолли из Университета Эксетера добавил, что результаты исследования также доказывают важность защиты здоровой и функционирующей природной среды и должны поощрять людей проводить время на природе ради собственного блага.

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