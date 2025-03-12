Эксперты считают, что понадобится время, чтобы открытие воплотить на практике.

Ученые обнаружили ранее неизвестную часть иммунной системы, которая, по их мнению, "может стать новым источником природных антибиотиков". Исследователи считают, что открытие может кардинально изменить лечение инфекционных заболеваний, пишет The Independent.

Специалисты заявили, что новооткрытые "природные антибактериальные агенты" могут стать альтернативой традиционным антибиотикам в борьбе с антибиотикорезистентными инфекциями.

В ходе экспериментов ученые доказали, что протеасомы - структуры в клетках - могут не только расщеплять белки, но и выявлять бактерии в клетках, а также создавать защитные механизмы для остановки их роста.

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Эти результаты открывают путь к новым методам диагностики и лечения инфекционных заболеваний, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

"Мы открыли новый механизм иммунитета, который дает защиту от бактериальных инфекций. Это происходит во всем теле, во всех клетках и создает совершенно новый класс потенциальных природных антибиотиков", - заявил профессор Ифат Мербл из Института науки Вейцмана.

В то же время профессор Дэниел Дэвис из Имперского колледжа Лондона назвал открытие "очень интересным", но предостерег, что "понадобится время, чтобы превратить это в новый источник антибиотиков".

Издание пояснило, что открытие особенно важно на фоне глобальной проблемы, вызванной чрезмерным использованием антибиотиков и неэффективной системой здравоохранения.

Ученые отмечают, что необходимы новые методы лечения и альтернативы антибиотикам. Открытие природных антибиотиков в протеасомах может стать прорывом в борьбе с инфекциями и предотвратить глобальный кризис антибиотикорезистентности.

Ранее УНИАН рассказывал, что ученые обнаружили огромную пользу кофе для кишечника. Новое исследование подтвердило, что употребление этого напитка может положительно влиять на состояние кишечника, способствуя росту хороших бактерий.

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