В Запорожье на дне реки Днепр археологи нашли пушечный лафет времен казачества. Похожие находки неизвестны в пределах Украины.
Читайте такжеНа Хортице археологи раскопали древнее захоронение скифского воина-гиганта (фоторепортаж, видео)Об этом сообщили в национальном заповеднике «Хортица».
Предварительно лафет датируют последней четвертью XVII - началом XVIII века.
Находку обнаружили на глубине 9,8 метра чуть ниже Хортицы. Археологи сначала подумали, что нашли древний корабль или другое плавсредство.
В заповеднике рассказывают, что лафет хорошо сохранился, потому что был погружен в ил. Длина лафета около 4,4 метра, ширина - 2,3 метра, а вес составляет более 1,2 тонны. Колеса из него, предполагают, сняли еще в XVIII веке. Сам лафет изготовлен из дуба и окован железом.
Вас также могут заинтересовать новости
- В 1300-летней гробнице нашли подлинные работы известного мастера
- Под Львовом нашли панский дом XVI века (видео)
- В американском музее появились окаменевшие скелеты двух динозавров, которые застыли во время битвы (видео)
- Почти в идеальном состоянии: в Помпеях нашли останки раба и его господина (фото 18+)
- В США посреди пустыни обнаружили загадочный металлический монолит (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram