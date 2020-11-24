Находку обнаружили на глубине 9,8 метра чуть ниже Хортицы.

В Запорожье на дне реки Днепр археологи нашли пушечный лафет времен казачества. Похожие находки неизвестны в пределах Украины.

Читайте такжеНа Хортице археологи раскопали древнее захоронение скифского воина-гиганта (фоторепортаж, видео)Об этом сообщили в национальном заповеднике «Хортица».

Предварительно лафет датируют последней четвертью XVII - началом XVIII века.

Находку обнаружили на глубине 9,8 метра чуть ниже Хортицы. Археологи сначала подумали, что нашли древний корабль или другое плавсредство.

В заповеднике рассказывают, что лафет хорошо сохранился, потому что был погружен в ил. Длина лафета около 4,4 метра, ширина - 2,3 метра, а вес составляет более 1,2 тонны. Колеса из него, предполагают, сняли еще в XVIII веке. Сам лафет изготовлен из дуба и окован железом.

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Автор: УНИАН