WhatsApp позволял менять скорость голосовых заметок в чате, однако при их пересылке эта функция не работала.

Мессенджер WhatsApp разрабатывает функцию, благодаря которой пользователи смогут контролировать скорость воспроизведения звуковых сообщений.

Новая возможность доступна в бета-версии WhatsApp. С начала года WhatsApp позволял менять скорость голосовых заметок в чате, однако при пересылке сообщений эта функция не работала. Мессенджер решил исправить эту ситуацию.

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Ранее WhatsApp начал разрабатывать возможность использования приложения для компьютера без сопряжения со смартфоном, а также ввел функцию жалобы на отдельные сообщения в чате, а не на пользователя в целом, сообщает kommersant.

Как сообщал УНИАН, компания WhatsApp поменяла политику конфиденциальности для европейских пользователей после того, как на нее наложили штраф за нарушение правил о защите данных в Евросоюзе на сумму 225 млн евро. С 22 ноября WhatsApp будет предоставлять пользователям больше информации о данных, которые собирает месенджер, и об их использовании.

Автор: Ирина Погорелая