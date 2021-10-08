В компании Facebook уверяют, что уже приступили к устранению неполадок.

Пользователи соцсетей опять сообщают о сбоях в работе Instagram, Facebook, а также мессенджерах WhatsApp и Messenger.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, перебои в работе возникают в основном у пользователей из США.

В компании Facebook, которая принадлежит Марку Цукербергу, заявили, что им известно о случившемся, и пообещали устранить неполадки.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства", - отметили в пресс-службе.

Также, по данным Downdetector, проблемы наблюдаются у Twitter, Discord и Zoom.

Сбой в работе Facebook 4 октября

Накануне вечером произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Читайте такжеТехнический директор Facebook назвал причину глобального сбояКроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру наблюдались у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могли попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.

Восстановить работу соцсетей удалось только спустя пять часов. Такой блэкаут стоил Цукербергу $6,6 миллиарда и места в мировом рейтинге миллиардеров.

Автор: Станислав Кожемякин