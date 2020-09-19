Кабинет Министров Украины принял постановление, которым вводится цифровая справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Правительство ввело электронную справку для ВПЛ, - говорится в сообщении.
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Справка является бумажной, но теперь будет доступна и в цифровом виде. В электронном виде будет отображаться вся информация, имеющаяся в справке ВПЛ, которую должно было получить внутренне перемещенное лицо.
Для этого нужно установить мобильное приложение "Дія" и пройти электронную аутентификацию.
Справка будет показывать фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о документах, подтверждающих личность, и зарегистрированное и фактическое места жительства.
Электронную справку ВПО можно предъявлять по месту требования без дополнительного предоставления ее бумажного аналога.
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