В электронном виде будет отображаться вся информация, имеющаяся в справке ВПЛ, которую должно было получить внутренне перемещенное лицо.

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым вводится цифровая справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Правительство ввело электронную справку для ВПЛ, - говорится в сообщении.

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Справка является бумажной, но теперь будет доступна и в цифровом виде. В электронном виде будет отображаться вся информация, имеющаяся в справке ВПЛ, которую должно было получить внутренне перемещенное лицо.

Для этого нужно установить мобильное приложение "Дія" и пройти электронную аутентификацию.

Справка будет показывать фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о документах, подтверждающих личность, и зарегистрированное и фактическое места жительства.

Электронную справку ВПО можно предъявлять по месту требования без дополнительного предоставления ее бумажного аналога.

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Автор: Наталия Печиборщ