Команда Министерства образования и науки Украины при поддержке Швейцарии в партнерстве со Швейцарско-украинским проектом DECIDE 17 апреля 2022 года презентовала образовательный чат-бот EducationUaBot.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Чат-бот поможет найти необходимую информацию:
- поиск садика, школы или колледжа за рубежом
- онлайн-обучение в Украине
- восстановление личных документов об образовании
- продолжение преподавания и работы во время войны
Кроме того, с помощью чат-бота можно узнать о возвращении к обучению (независимо от места пребывания).
Чат-бот можно найти по ссылке: https://t.me/EducationUaBot
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что украинские абитуриенты, которые сейчас находятся в странах Европы, в этом году смогут сдать ВНО по месту временного проживания.
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