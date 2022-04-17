В частности, чат-бот поможет найти детсад, школу или колледж за рубежом, а также организовать онлайн-обучение в Украине.

Команда Министерства образования и науки Украины при поддержке Швейцарии в партнерстве со Швейцарско-украинским проектом DECIDE 17 апреля 2022 года презентовала образовательный чат-бот EducationUaBot.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Чат-бот поможет найти необходимую информацию:

поиск садика, школы или колледжа за рубежом

онлайн-обучение в Украине

восстановление личных документов об образовании

продолжение преподавания и работы во время войны

Кроме того, с помощью чат-бота можно узнать о возвращении к обучению (независимо от места пребывания).

Чат-бот можно найти по ссылке: https://t.me/EducationUaBot

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что украинские абитуриенты, которые сейчас находятся в странах Европы, в этом году смогут сдать ВНО по месту временного проживания.

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